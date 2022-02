‘3 euro voor een pilsje is brug te ver’: Horeca Tullepetaonestad maakt prijs carnavalsbiertje bekend

YouTuber Muis911 scheurt met 270 km/u over Brabantse wegen, aanhouding lastig ondanks extreme video's

Er loopt een onderzoek naar de hardrijder die zondag in een video verscheen waarin hij over de A58 bij Etten-Leur met 270 (!) kilometer per uur scheurde. De ‘verkeersvandaal’ noemt zichzelf Muis911 en deelt onder meer op YouTube en Dumpert video's van zijn roekeloze rijgedrag. Ondanks dat hij met zijn gezicht prominent in beeld verschijnt, is de zaak volgens de politie ‘gecompliceerder dan je verwacht’.

14 februari