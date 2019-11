3,5 jaar cel geëist tegen Roosendaler die 22 kilo cocaïne vervoerde

ROTTERDAM - Tegen een 22-jarige man uit Roosendaal is woensdag 3,5 jaar gevangenisstraf geëist, met aftrek van het voorarrest. De Roosendaler vervoerde 19 juni jongstleden in totaal 22 kilo cocaïne in zijn auto.

Bij een reguliere verkeerscontrole op de A13 ter hoogte van Delft vroeg de politie aan de man in kwestie of hij drugs bij zich had. De Roosendaler antwoordde bevestigend en overhandigde een gripzakje met wiet. Daarop besloten de agenten de auto te onderzoeken. Uit de tas waar de man het wietzakje haalde, troffen de agenten een magneet aan die doorgaans gebruikt wordt om verborgen ruimtes te openen. Die verborgen ruimte werd niet veel later gevonden. Daarin troffen zij negentien pakketten aan, met een inhoud van in totaal 22 kilo cocaïne. De drugs hadden een straatwaarde van 572.000 euro.

De man werd daarop aangehouden. Ook twee mobiele telefoons die hij bij zich droeg werden in beslag genomen. Bij doorzoeking van zijn woning legde de politie beslag op nog eens vier mobieltjes. Met vijf van de zes toestellen blijkt gecrypt communiceren mogelijk. ,,Het is bekend dat deze gecrypte telefoons vooral in het criminele circuit worden gebruikt. Dat past dus helemaal bij feit dat verdachte zich bezighoudt met vervoeren van drugs", zei de officier van justitie woensdag.

Ongeloofwaardig

In haar requisitoir verklaart de officier van justitie het volgende: ,,De verdachte verklaart van niets te weten, maar dat is ongeloofwaardig en vindt geen enkele steun in de andere onderzoeksbevindingen. De verdachte moet geweten hebben wat er in de ruimte zat. Er is sprake van het opzettelijk vervoeren van cocaïne.”

Volgens de richtlijn van het Openbaar Ministerie voor vervoeren van 20 tot 50 kilogram harddrugs is een gevangenisstraf van 3,5 jaar het uitgangspunt voor zogenoemde first offenders: een persoon die voor het eerst met justitie in aanraking komt. Daar is in dit geval sprake van.