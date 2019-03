28e Molendag in West-Brabant

De deelnemende molens in het westen van Brabant zijn de Getijdenmolen in Bergen op Zoom, de Bisschopsmolen, de Lelie en de Zwartenbergse Molen, alle drie in Etten-Leur, de Johanna in Huijbergen, de Oude Molen in Oudemolen, Sint Antonius in Halsteren, de Assumburg in Nieuw-Vossemeer, De Hoop en De Twee Gebroeders in Roosendaal, De Heimolen in Rucphen, De Hoop in Sprundel, d’Orangemolen in Willemstad, De Arend in Wouw en de Fleur in Zevenbergen.