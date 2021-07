24 Helden van RBC pronken in Stadion de Luiten: ‘Fijn dat supporters je een plek in de clubgeschiedenis gunnen’

Een stoet aan (oud-)RBC’ers en familieleden stroomt vlak voor de wedstrijd het veld op. Twaalf oranje zeilen op de Zuidtribune verraden het plan waar de voetbalclub al enige tijd mee bezig was. ,,In het kader van 110 jaar RBC hebben we onze supporters gevraagd hun RBC-helden in te sturen”, vertelt commercieel manager Hans van de Ende. ,,Daaruit is een lijst met 90 RBC’ers gekomen. Deze hebben we naast onze shortlist gelegd waaruit deze 24 namen zijn gerold.”