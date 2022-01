2022 wordt het jaar van de verbouwing van de Sint Jan, de nieuwe culturele hotspot van Roosendaal

Dit histori­sche gedenkbord wordt gerestau­reerd: ‘Er is nergens in Nederland zo’n bord te vinden’

NISPEN - Onlangs kwam een historisch herdenkingsbord uit 1945 onder aandacht van The Dutch Polar Bears Roosendaal. Dit bord met namen van gesneuvelde bevrijders is volgens deze stichting uniek in zijn soort en mag niet verloren gaan. ,,Het verdient een plekje in een museum.’’

