20 maanden cel geëist tegen man die ontucht pleegde met 15-jarige Rucphenaar

De verdachte, die toen in Nederland woonde, had de jongeling leren kennen via een oom van de jongen. Die had hij weer via een datingsite leren kennen. De jongeling voelde zich onder druk gezet bij de seksuele handelingen, liet hij weten. ,,Ik durfde niets te doen. Hij was heel dwingend en accepteerde geen nee'', zei hij bij de politie.



Volgens verdachte Dimitru A. gebeurde de seks met wederzijdse instemming. Ook zou de jongen hebben gelogen over zijn leeftijd, verweerde A zich. Hij had eerst gezegd dat hij 20 was. Dat geloofde A. niet. Daarna zou hij hebben gezegd dat hij 16 was.