20-jarige kok werd voor hij stak eerst zelf aangevallen, zegt hij: ‘Met zó’n grote hamer!’

Hij strekt z’n armen een halve meter uiteen: ,,Met zó’n grote hamer”. En toen, om zich te verweren, stak hij met een stanleymes. Het slachtoffer zegt alleen een deegroller in zijn hand te hebben gehad. De officier van justitie gelooft niet dat de verdachte, een 20-jarige man uit Guadeloupe, in een noodweersituatie verkeerde.

Poging tot doodslag

Volgens haar heeft hij het slachtoffer - een Poolse man - onder meer in zijn hoofd en nek gestoken. Ook vlakbij de halsslagader. Vandaar dat ze hem poging tot doodslag verwijt. De verwondingen hebben bovendien geleid tot blijvende littekens in het gelaat. Ze eist 30 maanden onvoorwaardelijk.

De steekpartij speelde zich af rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de Raadshuisstraat in Roosendaal. De verdachte kwam op 8 december bij het pand. Hij was daar, samen met twee Portugese collega’s, naar toe gebracht met het busje van een uitzendbureau voor migranten. Hun werkgever zou daar kamers voor hen hebben geregeld.

Geëmotioneerd

De jongeman uit Guadeloupe zegt dat hij werd aangevallen door één van de bewoners. Die man, een Pool, zou niet geweten hebben dat zijn kamer kennelijk aan een ander was vergeven. Hij was net teruggekeerd uit Polen, vanwege het overlijden van zijn moeder. Toch al geëmotioneerd, zag hij dat zijn spullen uit de kamer waren gehaald. Hij wond zich daar over op, maar zegt dat hij alleen een deegroller in zijn hand had. ,,Onzin”, aldus de verdachte. ,,Het was een grote hamer.”