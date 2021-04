2.300 Roosendaalse eiken worden behandeld tegen de eikenprocessierups

Proef met plastic afval in Roosendaal: niet aan de lantaarn­paal, maar weer ouderwets in de container

24 april ROOSENDAAL - De oranje containers voor plastic afval keren terug in Roosendaal. Wethouder Klaar Koenraad wil die als experiment inzetten op de plekken waar de inzameling met de oranje zakken aan de lantaarnpalen nu een chaos is. Die bakken worden nog voor de zomer geplaatst. Buiten die buurten blijft het ophalen van dat afval gewoon zoals het nu is.