19.000 kilometer van hier plofte er in Christchurch een brief op de mat. Van burgemeester Jacques Niederer

Man (24) uit Sint Willebrord opgepakt voor mogelijke ontvoering van vrouw in Roosendaal

22 maart ROOSENDAAL - Een 24-jarige man uit Sint Willebrord is vrijdagmiddag aangehouden voor een mogelijke ontvoering van een vrouw in Roosendaal eerder die dag. Het lijkt er volgens de politie op dat het gaat om een conflict in de relationele sfeer. De vrouw werd vrijdag volgens meerdere ooggetuigen op de kruising van de Burgemeester Freijterslaan en de Jan Vermeerlaan in Roosendaal in een bestelbusje getrokken. De politie begon een grote zoektocht waarna de vrouw - mede dankzij tips van burgers - later op de dag werd gevonden.