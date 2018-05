17-jarige slaat bierfles op hoofd van vrouw in kroeg Roosendaal, haar vriend slaat terug maar wordt opgepakt

video Stilte voor de storm bij asperge pop-up restaurant in Wouw

5 mei WOUW - Of West-Brabanders dol zijn op asperges? Restaurant op het Land bewijst dat het zo is. De zaterdag geopende pop-upzaak op het platteland tussen Wouw en Heerle was al voor de opening een succes. De afgelopen maanden boekten ruim 5.200 liefhebbers een plaats in het aspergespaviljoen tussen de velden van aspergeteler Luysterburg aan de Bergsebaan. Wat er op de kaart staat? Asperges natuurlijk. Ze zitten zelfs in de gin.