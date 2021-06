17 euro voor dagkaartje bij waterpark Splesj in Hoeven: ‘Diep triest’

Bezorgd­heid over nieuwe coronare­gels middelbare scholen: ‘Geen aandacht voor veiligheid personeel’

27 mei ROOSENDAAL/BREDA - Liefst 14.000 corona-zelftesten zijn afgeleverd bij het Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal. Maar of het afgekondigde actief testen door leraren en leerlingen een effectief wapen is tegen nieuwe virusuitbraken in het voortgezet onderwijs is nog maar de vraag.