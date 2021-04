160 Hardrijders betrapt bij snelheidscontrole op Spoorstraat Roosendaal

Bewoners N640 vrezen nog meer ongelukken als Et­ten-Leur een woonwijk tegen Hoeven aanbouwt

9:31 HOEVEN - In de hoop provincie en gemeenten alsnog op andere gedachten te zetten, stuurt Jan Wijnen bij elk ongeval voor zijn deur foto's rond. De Hoevenaar woont aan de provinciale weg N640, waar bijna geen week voorbij gaat of het is raak.