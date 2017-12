150 kerststallen in alle soorten en maten in Wouwse Lambertuskerk

WOUW - ,,Ge krijgt hier iets dat ge nog nooit hebt gehad. Hier gaan mensen over tien jaar nog over praten", aan het woord is Frans de Medts (75) uit het Belgische Wildert als hij over 'zijn' kerststallententoonstelling in de Wouwse Lambertuskerk spreekt.

Hij heeft 192 kerststallen, waarvan er de komende weken rond de 150 in de Wouwse kerk staan. Kerststallen met levensgrote beelden, maar ook stallen die in de palm van een hand passen. Vol passie praat hij over zijn verzamelwoede. ,,Het begon met één en toen twee en er kwamen er steeds bij. Soms krijg je er eentje gratis, maar meestal moet er betaald worden, maar een hobby kost nu eenmaal geld."

Stallen

En er zijn bijzondere stallen te zien. Een stal in een Kempische boerderij, op een oude boomwortel of in een Indiaanse tipitent. In kratjes en dozen werden woensdag en donderdag de stallen de kerk binnen gedragen.

,,Ik weet precies wat ik heb, maar weet niet altijd waar het staat", vertelt een goedlachse de Medts. In de Wildert heeft hij een grote schuur waar alles in opgeslagen staat. Hij verzamelt niet alleen kerststallen, maar ook heiligenbeelden en ook daar heeft hij er honderden van in zijn bezit.

Priesterkoor

In het priesterkoor van de Lambertuskerk komen de kleine stallen, vaak onder een stolp, maar ook bijzonder dingen. Zo staat er een stal die gemaakt is van slakken van steenkool. ,,Die is nog van mijn grootouders geweest. Die stookten een kolenkachel en de slakken zijn met cement tot een stal gemaakt", zegt de Medts.

De Wouwse werkgroep die onder leiding van Cis Schrooyen de stallen naar Wouw heeft gehaald, heeft de kerk verder versierd met groen en tijdens de openingsdagen zijn er versnaperingen, glühwein en warme chocomel te krijgen.