15 Roosendalers beginnen met burgerakkoord: 'Mooi aantal om mee te starten'

Niet alleen bij de enquête staat veiligheid dik op nummer 1. ,,Ook bij deze vijftien is dit thema het populairst. Meer dan de helft wil zich met veiligheid bezighouden'', zegt het GroenLinks-raadslid Klaar Koenraad die namens de gemeenteraad het initiatief heeft genomen voor het Roosendaalse burgerakkoord.

Grote drempel

Volgens haar is vijftien een mooi aantal om mee te starten. ,,Ik ben niet teleurgesteld. Je moet ergens beginnen. Kennelijk is er een grote drempel om mee te doen. Vanuit deze vijftien kan de groep verder groeien, liefst zien we dat er een beweging op gang komt. Maar dat valt nog niet mee.''

Betrokken Roosendalers kunnen het burgerakkoord zien als een mogelijkheid om buiten de politiek om hun invloed op het gevoerde beleid te beïnvloeden. De eerste opdracht voor de groep van vijftien is volgens Koenraad het formulieren van de vraag wat er opgelost moet worden. ,,Veiligheid is bijvoorbeeld een heel breed thema, dat moet je kleiner maken.''

Interviewen

De manier waarop dat gebeurt, hoeft naar het idee van het gemeenteraadslid niet moeilijk te zijn. ,,Ze kunnen een keer samen gaan barbecueën om een andere manier te vinden voor een overleg. Ze kunnen experts interviewen over een thema of het digitale burgerpanel van de gemeente meer specifieke vragen stellen over een thema. Meerdere vormen zijn mogelijk.''

In mei kwam de uitslag van de enquête naar buiten tijdens een bijeenkomst in Parrotia, waar zo'n twintig burgers op afkwamen. De enquête leverde 2.966 suggesties en een ranglijst van de belangrijkste thema's op.

Handhaving

Bij nummer 1 veiligheid klonk de roep om meer controle en handhaving, met name voor de overlast van scooters in de gemeente en het fietsverkeer in de steeg Tussen de Markten. Op twee staat zorg, waaraan de vraag om meer mogelijkheden voor ontmoeting werd gekoppeld. Het groenonderhoud staat op 3.