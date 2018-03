15 kilo gedroogde hennep gevonden in Roosendaal: Vier verdachten aangehouden

Gaat het knallen tijdens het Groot Roosendaals Slotdebat?

16 maart ROOSENDAAL - Wel of geen coffeeshop in de stad? Hoe gaat de politiek om met de huisvesting van arbeidsmigranten? Hoe duurzaam zijn de partijen eigenlijk? Of hoeveel geld zijn ze bereid uit te trekken voor verkeersknelpunten? Het zijn onderwerpen die maandag 19 maart aan bod komen tijdens het Groot Roosendaals Slotdebat in De Kring.