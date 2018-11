15-jarige Tessa Matthijssen vermist in Roosendaal

Lintje voor Willebrord­se Martha Heeren

20:24 Martha Heeren-Goosenaerts (76) uit St. Willebrord is gisteren benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marjolein van der Meer Mohr in woon- en zorgcentrum Heidestede in de Dorpsstraat. Mevrouw Heeren heeft zich volgens de burgemeester bij verschillende organisaties op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor haar medemens. Zo doet ze sinds 1997 vrijwilligerswerk bij De Heidestede waar ze de activiteitenbegeleidsters ondersteunt bij activiteiten zoals de kookgroep, de houtgroep en bingomiddagen. Daarnaast is ze ook altijd aanwezig bij uitstapjes en extra activiteiten zoals playbackshows en de kerstmarkt. Naast het vele vrijwilligerswerk voor Heidestede helpt ze ook mee bij de lokale afdelingen van De Zonnebloem en het Rode Kruis.