15.000 euro voor gouden tip over verdwijning Jelle Leemans in Roosendaal

We denken dat er in het criminele circuit mensen zijn die precies weten wat er is gebeurd

De beloning en publiciteit vormen een ultieme poging van de recherche om beweging te brengen in het vastgelopen onderzoek. ,,We denken dat er in het criminele circuit mensen zijn die precies weten wat er is gebeurd of waar het lichaam van Jelle ligt”, zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uijtdehage.