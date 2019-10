130 ondernemers staan voor duurzaam dilemma in Hoeven

HOEVEN - Het onderwerp energietransitie houdt ondernemers bezig. Zo'n 130 ondernemers zijn dinsdagavond aanwezig bij de avond Samen Duurzaam in Bovendonk in Hoeven. Het is een gezamenlijk initiatief van Industriële Kring Etten-Leur en de Ondernemingskring Halderberge, waarbij ook de Industriële Kring Rucphen, de Rabobank en de drie gemeenten zich hebben aangesloten.

Afwachten of in actie komen? Dat is het dilemma waar veel ondernemers voor staan. ,,Het probleem is dat je gelijk belaagd wordt door allerlei partijen met commerciële belangen als je op zoek gaat naar informatie. Daarom hebben we deze avond belegd, om ondernemers op een objectieve manier te informeren”, weet Johan Vincenten van de Industriële Kring Etten-Leur.

De avond begint met een presentatie van Ruud Koornstra, de eerste Nationale Energiecommissaris, die al in een vroeg stadium geinvesteerd heeft in de eerste led-lampen, elektrische auto's en groene energie. ,,Ik ben van activistisch ondernemer een ondernemend activist geworden", grapt hij.

Over het dilemma afwachten of doorzetten bij hem geen spoor van twijfel. ,,Duurzaam stopt niet bij duur”, zegt Koornstra. Zelf koos hij uit idealisme voor zijn duurzame droom, ,,een paradijs op aarde voor 10 miljard mensen in 2030.” De verandering moet vanuit de ondernemers komen, vindt hij. En ook het vandaag weer veelgehoorde bezwaar ‘waarom moet Nederland altijd voorop lopen?’ zwiept hij resoluut van tafel.

,,We hebben het vernuft, we hebben het ondernemerschap en we zijn schathemeltjerijk. Dus waarom is er geen geld voor die transitie? Bouwsector, ga aan het werk in plaats van te protesteren. Zie de positieve kansen van de transitie. Ondernemers: u doet ertoe en u heeft alle ingrediënten om succesvol te zijn. Het wordt leuk!”

Na zijn gloedvolle betoog zijn er vier workshops, waarin concreter wordt ingegaan op de thema's transport en logistiek, gebouwen, de circulaire economie en besparingen. ,,Alles wordt gefilmd, dus wie een workshop mist, kan die naderhand op onze websites terugzien'', belooft Vincenten.

Energietransitie is duidelijk een hot item. Want tegelijkertijd organiseerde in Roosendaal de VVD een themabijeenkomst over de energietransitie. Daar gingen onder meer de initiatiefnemers van het zonnepark Hollewegje en andere duurzaamheidsondernemers in debat met elkaar en wethouder Klaar Koenraad.