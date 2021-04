130 bekeuringen uitgeschreven bij snelheidscontrole in Roosendaal

Ben je aan het wandelen, moet je opeens naar de wc (en dan wordt het lastig in West-Bra­bant)

12 april WEST-BRABANT - Veel mensen zullen het gevoel herkennen: ineens dringend naar de wc moeten als je buitenshuis op pad bent. Even snel een café in duiken als je nodig moet zit er nu niet in. En ga in de natuur maar eens op zoek naar een openbaar toilet; die ga je waarschijnlijk niet vinden.