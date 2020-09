13-jarige mishandeld door 17-jarige in Roosendaal, verdachte meldt zich dag later op bureau

Grote klant minder en corona; schadeher­stel­ler Steur in Oudenbosch failliet

28 augustus OUDENBOSCH - Het autoschadeherstelbedrijf Steur in Oudenbosch is failliet. Het bedrijf verloor begin dit jaar haar grootste opdrachtgever. De coronacrisis was de nekslag en daarmee een faillissement onafwendbaar. Dat is afgelopen dinsdag uitgesproken in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.