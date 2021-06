13-jarige Faela uit Heerle stond in de finale van The Voice Kids met zelfgeschreven liedje: ‘Een droom die uitkomt’

HEERLE - De 13-jarige Faela van Deyzen uit Heerle stond in de finale van The Voice Kids 2021. Ze nam het op tegen drie andere finalisten en ze heeft helaas verloren van Emma de Kok uit Kerkrade. Dat is de The Voice Kids winnaar van 2021.

De winnares krijgt een een studiebeurs van 25.000 euro en ze treedt in de voetsporen van Dax Hovius, die de talentenjacht vorig jaar won.

Faela's zelf geschreven liedje The Sailors Warning maakte diepe indruk. Een primeur voor het programma, want het was de eerste keer dat een kandidaat met een zelfgeschreven liedje optrad. Faela's coach Ilse de Lange heeft haar geholpen om het liedje nog verder te finetunen. Daar kwamen natuurlijk de beste producers bij kijken. ,,Een droom die uitkomt", zegt Faela opgetogen tegen Beau.

Snelle gaf boost

The Voice Kids was de afgelopen weken een groot succes op RTL 4, met gemiddeld 1 à 1,7 miljoen kijkers per aflevering. Volgens Martijn Krabbé, al tien jaar presentator van het programma, was dit de beste reeks tot nu toe. Hij vond de kinderversie van de show dit jaar ook geslaagder dan de ‘volwassen’ editie die afgelopen maart eindigde. Dat was volgens hem mede te danken aan coach Snelle, oftewel Lars Bos.

,,Die heeft het programma een enorme boost gegeven’’, zei Krabbé tegen RTL Boulevard. ,,In liefde, in vertrouwen, in aandacht. Dat heeft zoveel uitgemaakt, in energie... Hij heeft het programma echt zo’n nieuwe impuls gegeven. Ik ben daar héél erg blij mee.’’

