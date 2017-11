13 feiten over de veranderingen bij de Borgesiusstichting: bouwperikelen en directiewijzigingen

1

De Borgesiusstichting staat voor Katholiek Primair Onderwijs.

Bij de stichting zijn 15 scholen aangesloten: zeven in Halderberge, zes in Rucphen en twee in Moerdijk. Het kantoor is gevestigd in het voormalige Saint Louis-complex in Oudenbosch.

De naam komt van Hendrik Goeman Borgesius, rond de vorige eeuwwisseling als minister baanbrekend wetgever op het gebied van onderwijs onder meer de leerplichtwet uit 1900.

Doelstelling is waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs.

De directie bestaat uit algemeen directeur Robert-Jan Koevoets en Jos Krebbekx, voorzitter van de Raad van Bestuur.

In Halderberge heeft de stichting een fusieproces met de Gastelse scholen Bernardus en Joannes achter de rug. Onder de naam TaLente gaan zij samen verder in de nieuwe brede school Futura. Deze is op 29 september j.l. geopend.

In Hoeven zijn de scholen Reuzelaar en Lindenlommer in elkaar opgegaan. De nieuwe schoolnaam is Uniek. Ook zij komen onder één dak in de nieuwe brede school Het Kansenrijk. Omdat de vloerconstructie in deze nieuwbouw overeenkomsten vertoond met die van de parkeergarage in Eindhoven is de school nog tenminste tot aan de kerstvakantie niet toegankelijk. De leerlingen zijn teruggekeerd naar de 'oude' gebouwen.

Een derde fusie betreft de Mariaschool met De Schakel in Oudenbosch. Samen gaan zij verder als Sterrenschool De Schittering. De verbouwing van de voormalige school De Schakel nadert zijn voltooiing.

Intussen ziet Borgesiusstichting zich ook geconfronteerd met een aantal directiewisselingen.

Directeur Paul Nelen van De Schittering moet om gezondheidsredenen noodgedwongen zijn taken neerleggen. Interim-directeur René Rennen neemt waar.

Gwynn van Veldhoven treedt op eigen verzoek terug als directeur van De Klinkert in Oudenbosch. Zij blijft deels op De Klinkert, deels op Mariadonk Zegge werken. De Klinkert én Mariadonk krijgen een directieteam bestaande uit Ron Kruis en Jelle Oomen.

Benita Hereijgers verlaat basisschool De Steiger te Stampersgat en wordt directeur van de St. Martinusschool in Schijf. In de sollicitatieprocedure voor De Steiger is nog één kandidaat overgebleven.

