13,5 kilo vuurwerk, zwaard en auto in beslag genomen bij politiecontroles in Roosendaal

Vrouw plundert rekening oudervere­ni­ging basis­school in Oudenbosch: 160 uur werkstraf

18 december OUDENBOSCH - Het was een rekening waar ooit duizenden euro's op stonden, maar nadat een vrouw uit Oudenbosch de pinpas in handen kreeg, bleef er maar 64 cent van over. Zij plunderde de rekening van een oudervereniging van een basisschool in Oudenbosch en werd vandaag veroordeeld tot 160 uur werkstraf voor haar daden.