108 minuten wachten op de perfecte plaat

Bommelder station Roosendaal naar inrichting: 'Ik heb niemand pijn willen doen, dit is niet wie ik ben'

14:56 BREDA/ROOSENDAAL - Toen een vrouw in de trein van Dordrecht naar Roosendaal een boek aan het lezen was, sprongen de stoppen bij de 27-jarige Renzy T. uit Schiedam. ,,I kill you'', riep hij, waarna hij op zijn knieën ging zitten en een gebedshouding aannam. Daarop riep hij in de rijdende trein: 'Ik ga een bom laten ontploffen, want ik ben extremist. Ik ben lid van ISIS.'