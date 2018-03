1000 euro boete na te hard rijden en veroorzaken zwaar ongeluk Roosendaal

VIDEO Roosendaalse Reduan (15) verbijstert coaches van The Voice Kids, 'Je hebt wel lef, man'

12 maart ROOSENDAAL - De 15-jarige Roosendaalse rapper Reduan is door de audities van The Voice kids in de volgende ronde gekomen met een speciale rap. In zijn versie van het nummer 'Habiba' van Boef had Reduan voor elk coach een aparte regel verwerkt. Vooral Douwe Bob kreeg er van langs.