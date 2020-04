100-jarige verrast door burgemeester en Ali B.

OUDENBOSCH - Een zingende burgemeester, een hand kussende Ali B. en een bloemen delende Robert ten Brink. Het is dezer dagen druk voor de ramen van woonzorgcentrum De Zellebergen in Oudenbosch.

En dat allemaal om To Kouters-van der Horst te feliciteren met haar honderdste geboortedag. De geboren Noordhoekse viel op haar verjaardag van de ene verrassing in de andere. In de binnentuin hadden de kinderen zich op voldoende afstand van elkaar opgesteld. Terwijl het zorgpersoneel de eeuwelinge op haar balkon in het zonnetje plaatsten, hief de familie een feestlied aan.

De binnentuin was met vlaggen en spandoeken versierd. Via een geluidsversterker kwamen de felicitaties luid en duidelijk op de eerste verdieping aan. ,,Mijn schoonmoeder is slecht ter been, maar ze verstaat alles prima‘’, zegt Hans Houben getrouwd met een van de vijf kinderen uit het champignonkwekersgezin. ,,Tot haar 97e woonde ze zelfstandig in Noordhoek, pas de laatste drie jaar is ze op de Zellebergen.‘’

Na het familiekoor was het de beurt aan burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot van de gemeente Halderberge om de jarige toe te spreken. ,,Jammer dat ik u op een afstandje moet feliciteren. Zodra het weer kan, kom ik samen met u hier een boom planten als blijvende herinnering aan uw honderdste verjaardag. En taart eten.‘’

Juist toen mevrouw Kouters weer een beetje was bekomen van alle belangstelling klopten Robert ten Brink en Ali B. op de ramen van het Oudenbossche zorgcomplex. Voor een bijzondere aflevering van All you need is love hadden de presentator en rapper honderd bossen bloemen meegebracht. Eentje voor elk levensjaar van To Kouters. Op haar beurt verdeelde de jarige de ruikers aan haar medebewoners en het zorgpersoneel van De Zellebergen.

De Almeerse rapper gaat op Goede Vrijdag door het hele land bloemen bezorgen bij zelfstandig wonende ouderen, die door het coronavirus alleen zijn. Het initiatief komt van de ouderenbond ANBO en de sierteeltsector. In totaal kunnen 150.000 ouderen op een bos bloemen rekenen.

Volledig scherm Felicitaties op afstand. © Gemeente Halderberge

Volledig scherm Robert ten Brink voor de ramen van De Zellebergen. Ali B. met de crew bij het bloemenbusje. © De Zellebergen