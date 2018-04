100 jaar RSC Alliance,voetbalvereniging viert jubileum met dik boek en feestweekend

FotoalbumROOSENDAAL - Alliance bestaat maandag 9 april 100 jaar. De hele clubgeschiedenis is vastgelegd in een dik boekwerk van 244 pagina's, met themaverhalen, interviews, heel veel foto's en statistieken. Het boekwerk wordt tijdens een receptie maandag gepresenteerd.

Een redactie van zes trotse Alliancers met een rood-zwart hart hebben heel veel tijd gestoken in het boek, met 500 exemplaren bij de eerste druk. Céline de Clercq, Mark Sensen (statistieken), Maarten Hack, Marco van Lith (opmaker), Mark Braat en Floyd Aanen zijn echte clubmensen met een oergevoel voor de club.

,,Je moet me niet vragen hoeveel tijd in het boek is gaan zitten. Ik denk niet dat het in uren of geld is uit te drukken. Sommige waren er bijna dag en nacht mee bezig", vertelt Floyd Aanen.

Wanneer je met de redactieleden praat, gaat het veel over het gevoel voor Alliance en het rood-zwarte hart. ,,Alleen met het hart op de goede plek heb je zoveel voor je club over. Sommigen van ons zijn echt verslaafd aan Alliance, ze voetballen al sinds de jeugd en doen nu nog veel dingen bij de club. Soms komen we ook bij andere clubs en daar hebben we dan veel minder of geen gevoel bij."

Jubileumboek

Erg trots is de redactie op het dikke jubileumboek. Bij vorige jubilea waren er overzichten op A4-papier. Het boek is veel meer dan een bundeling van die uitgaven, want er is een hoop tijd gestoken in verdieping met veel statistieken en grote verhalen met bekende Alliancers als Leo Wesel en Wim Rommens.

Elk decennia heeft een apart hoofdstuk in het boek. In de jaren zeventig tot tachtig was Alliance de grootste club van Roosendaal met bijna 1000 leden. Op het moment zijn dat er ongeveer vierhonderd.

Positief over toekomst

Mark Braat zegt dat Alliance de nodige problemen heeft gehad de afgelopen jaren. Van bestuurscrisis, het overlijden van Harold van Zundert en Toine de Clercq, tot sportieve tegenslagen.



,,Gelukkig heeft de club alles nu weer goed op de rails en is Alliance gewoon een prachtige afspiegeling van de samenleving en de wijken die rond de velden liggen. De komende jaren gaat er veel nieuwbouw in de nabije omgeving plaatsvinden en dat gaat ons eveneens een enorme boost geven.’’

Beroemdste Alliance atletiek lid Harry Broos, twaalf keer Nederlands Kampioen op de 100 meter. Op de Olympische Spelen van Parijs in 1924 won hij op de 4 x 100 m estafette een bronzen medaille.

1. Alliance was in het begin een grote omnivereniging, met onder anderen afdelingen atletiek, korfbal, toneel en carnavalsvereniging. Met als beroemdste atletiek lid Harry Broos, twaalf keer Nederlands Kampioen op de 100 meter. Op de Olympische Spelen van Parijs in 1924 won hij op de 4 x 100 m estafette een bronzen medaille.

2. De gouden jaren van Alliance in de jaren '70, met promotie van 4e naar 1e klasse

3. Kampioenschappen van het eerste van Alliance in de jubileumjaren 1938, 1958 , 1968, 1978 en 2008. In 1958 werd Alliance bijna amateur kampioen van Nederland, maar verloor in de finale van Velox uit Utrecht met 2-6.

Alliance hoopt van het jubileum en de feesten nog lang na te genieten. ,, We denken echt dat de club een enorme positieve boost krijgt. Veel mensen zullen het weekend alle mooie verhalen horen tijdens het feest en lezen in het boek. Hopelijk genoeg om Alliance de komende tijd weer te laten groeien en bloeien", kijkt Floyd Aanen naar de toekomst.

Feestvieren

Op de oprichtingsdatum van Alliance maandag 9 april wordt op een besloten receptie het grote jubileumboek gepresenteerd vanaf 19.00 uur.

Vrijdagavond 13 april is het begin van het feestweekend met een feest voor genodigden, sportieve- en maatschappelijke partners, voorzitters van clubs uit de regio en dergelijke in de grote feesttent bij Alliance.

Op 14 april is het grote feest voor de hele vereniging. Met om 17.30 uur de aftrap van de jubileumwedstrijd tussen oud en huidige Alliancers. De aftrap is door oud-speler Mounir El Allouchi, nu spelend bij NAC Breda in de eredivisie. Vanaf 20.18 uur is iedereen die Alliancer is van harte welkom in de feesttent op Kortendijk.

(Wel vooraf inschrijven via de Alliance website)

Het jubileumboek is voor de jubileumprijs van € 19,18 te bestellen op de site van Alliance: www.rsc-alliance.nl/jubileumboek.

