100 dagen burgemeester van Halderberge: zes vragen aan Bernd Roks

1. Het is goed gebruik bij deze krant om na de eerste honderd dagen een eerste tussenbalans op te maken. Wat betekent overigens kerst voor u en uw naasten?

,,Kerst is de periode van hoop en samenzijn. Ook als burgemeester neem je iets van die boodschap mee voor ons allemaal. We proberen onze inwoners en ondernemers die het bijzonder lastig hebben wat steun te geven in deze moeilijke tijd. Privé is kerst samen naar de nachtmis gaan, en daarna samenzijn met elkaar. Dat is dit jaar zoals bijna alles in 2020 ‘iets’ anders. Toch proberen we er samen het beste van te maken.‘’