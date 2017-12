100.000 euro voor aftrap nieuwbouw De Stappen in Wouw

Volgend jaar wordt gebruikt om de bouw voor te bereiden en in 2019 moet deze echt beginnen. KPO-directeur Kees Mens staat voor de uitdaging een plan te bedenken waar de lessen worden gegeven tijdens de bouw. ,,Dat is onderdeel van de puzzel die we volgend jaar leggen. Het onderwijs mag er dat jaar niet onder lijden.''

Bus

Het dagelijks met een bus op en neer rijden naar een leegstaand schoolgebouw in Roosendaal, sluit Mens nagenoeg uit. Tijdens de verbouwing van de school in Nispen twee jaar geleden is daar wel voor gekozen. ,,We zoeken de oplossing in Wouw zelf.''

Mens noemt de school een Speel- en Leercentrum, waar eerder namen als brede school en integraal kindcentrum (IKC) werden gebruikt. ,,De opzet is dat alle voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar daar worden ondergebracht. Niet alleen de school, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ook zaken als logopedie en jeugdzorg.''

Avonduren

Wethouder Hans Verbraak is blij dat bij het opstellen van het programma van eisen ook de Wouwse verenigingen worden betrokken omdat de ruimtes in de nieuwe school multifunctioneel gebruikt worden en dus in de avonduren beschikbaar komen voor Wouwse clubs. ,,Belangrijk is ook om te weten dat kinderen van de openbare basisschool De Baayaert gebruik kunnen maken van de voorzieningen in het Speel- en Leercentrum. Dat is met beide schoolbesturen zo afgesproken.''

Kees Mens benadrukt dat de basisscholen in Wouwse Plantage en Heerle geen nadelige gevolgen mogen ondervinden van de bouw van dit centrum in Wouw: ,,Die scholen zijn gezond , de leeftijdsopbouw is goed en de continuïteit staat niet ter discussie.'' Vorig jaar werd de school in Moerstraten nog gesloten, wegens een gebrek aan leerlingen.

Nieuwbouw

Het Speel- en Leercentrum De Stappen wordt gebouwd op de huidige locatie van de school. Of dat onderdelen van dat gebouw overeind blijft of dat het volledige nieuwbouw wordt, is onderdeel van het onderzoek dat komend jaar wordt uitgevoerd.

Hans Verbraak kondigt ook een verbouwing voor de openbare basisschool De Gezellehoek in de Roosendaalse wijk Kroeven aan. Daarvoor wordt 25.000 euro uitgetrokken. Een kleiner bedrag is beschikbaar voor het verwijderen van een noodlokaal bij de Heilig Hartschool in Wouwse Plantage.