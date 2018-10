ZZP'ers in de regio worden horendol van inbraken in busjes

Rapportage: 'Te weinig steun voor mantelzor­gers in Hardinx­veld'

13 oktober De ondersteuning aan mantelzorgers in Hardinxveld-Giessendam is vrij beperkt. Er is nauwelijks aandacht voor jonge mantelzorgers en respijtzorg en ook de informatievoorziening kan beter. Dat concludeert Stuwkr8, de organisatie die het welzijnswerk in het dorp coördineert.