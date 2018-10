Zwerfkatten mogen afgeschoten worden in Leerdam en Zederik na fusie

In de provincie Zuid-Holland is het verboden om op zwerfkatten te jagen. Utrecht en Friesland zijn op dit moment de enige provincies waar dat wel kan. Dierenambulance Vianen maakt zich zorgen over de afschotvergunning die na de fusie ook in Leerdam en Zederik geldt. ,,We zijn bang dat jagers onschuldige huiskatten doden”, aldus Gerrit de Boom, ,,Het is niet de bedoeling dat er katten worden neergeschoten die achteraf een chip blijken te hebben.”