Zwaaitegels neergelegd bij Open Vensters: tijd voor meer reuring

Omwonenden naar Raad van State om Hardinx­velds bouwplan IJzergiete­rij stil te leggen: ‘Er is gerommeld’

12 april Er is gerommeld, informatie achtergehouden en heimelijk toegevoegd; tegenstanders van bouwplan IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam kunnen er naar eigen zeggen geen touw meer aan vastknopen. Ze hebben daarom een jurist in de arm genomen, die op dit moment een kort geding voorbereidt met als doel het bouwproject stil te leggen.