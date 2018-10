Zorgen over woongenot van bewoners Gorcumse Torenflat

BIERTJE? Henk nam de brouwerij van zijn vader over: ‘Het verkoopt als water’

20 oktober Vader Frits Kuiper richtte in 1986 zijn eigen brouwerij op, zoon Henk Kuiper nam de boel in 2002 over. Familiebedrijf ’t Kuipertje in Heukelum, een van de vijftien oudste brouwerijen van Nederland, is al die jaren een begrip. ,,Het verkoopt als water.’’