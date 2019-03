Zorgen om sluipverkeer in dorpen rond A27: ‘Rattengedrag’

Politie speurt naar spuiter die ‘heel Sleeuwijk’ van graffiti voorziet

6 maart In Sleeuwijk is iemand flink tekeer gegaan met de verfbus. De politie meldt dat de tag, die lijkt op het woord ‘ASK’(of ASH, net hoe je het leest), door ‘heel Sleeuwijk’ te zien is.