Zorgen om slechte ventilatie in schoolgebouwen: ‘Raam hele dag open in de klas is geen oplossing’

Vijfheerenlanden moet vaart maken met onderzoeken of schoolgebouwen in de gemeente wel goed genoeg geventileerd zijn. Daarvoor pleit de PvdA na een oproep van de minister. Continue toevoer van frisse lucht is volgens het RIVM een belangrijke manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Experts sloegen in de zomervakantie alarm omdat de ventilatie van scholen in Nederland vaak ondermaats is, terwijl corona juist onder jonge mensen bezig is met een opmars. Minister Arie Slob besloot onder druk van de Tweede Kamer dat scholen voor 1 oktober moeten uitzoeken en rapporteren hoe het met de ventilatie van hun gebouw is gesteld.

Als het aan de PvdA ligt, geeft Vijfheerenlanden een goede ventilatie op scholen absolute prioriteit. Het vraagt de gemeente om ‘plankgas te geven’ en de onderzoeken waar mogelijk te versnellen. De partij ziet dat scholen de ventilatie niet altijd oppakken, zoals verwacht. ,,Ramen open in een klas met 28 kinderen, is geen duurzame oplossing.’’ De gemeente heeft nog niet op de vragen van de partij gereageerd.

Experts

Bij scholenkoepel O2A5 (met meerdere scholen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) is direct na de oproep van de minister een onafhankelijk expert ingeschakeld om onderzoek te doen naar de ventilatie van alle schoolgebouwen. ,,We voldoen aan geldende alle richtlijnen, maar we snappen het belang om dit extra te checken in verband met het coronavirus’’, zegt Olga van Wezel van O2A5.

Tot daar honderd procent zekerheid over is, geldt ook bij O2A5 dat de ramen zoveel mogelijk open staan. ,,We luchten zoveel als mogelijk. Een kwartier voor de les, in de pauze, met de lunch. Tijdens de lessen staan de ramen open als dat kan, maar niet voluit. We willen niet dat kinderen op de tocht zitten en daardoor weer risico lopen op een verkoudheid.’’

