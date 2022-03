Zorgen om aantal huisartsenpraktijken in Gorinchem

Wie wordt de eerste huisarts in de Gorcumse Lingewijk?

Huisarts gezocht! In elke wijk in Gorinchem is een huisarts te vinden. Behalve in de Lingewijk. Volgens bewoners én de Gorinchemse Huisartsen Kring is er zeker plaats voor een praktijk. ,,Maar nu moeten we iemand vinden die zich hier wil vestigingen.’’

13 februari