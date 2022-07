Zorgbewoners in De Merlinge in Arkel blijven koel met ijsjes en voetenbad: ‘Wij zijn wel wat gewend’

Een temperatuur van ruim 30 graden is voor iedereen puffen, maar voor kwetsbare ouderen levert het bovendien een gevaar voor de gezondheid op. In zorglocaties zoals verpleeghuis De Merlinge in Arkel en woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar worden cliënten daarom nauwlettend in de gaten gehouden en extra in de watten gelegd met ijsjes en voetenbadjes. ,,Afgelopen weekend droegen de cliënten nog sjaals en mutsen.”