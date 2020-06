Zonnepark aan de A27 op losse schroeven: ‘Een schoolvoorbeeld van wat we niet moeten willen’

Oproep om ‘te komen shoppen in Vianen’ doet pijn: ‘Waarom niet in Leerdam of Meerkerk?’

17 juni Een filmpje waarin wethouder Huib Zevenhuizen inwoners van Vijfheerenlanden oproept om te komen winkelen in Vianen, zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen in de andere winkelgebieden. ,,Waarom niet bij de ondernemer in Leerdam, Meerkerk, Lexmond of Ameide?’’