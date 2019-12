Zonnepanelen van dertig Werkendamse huizen aangepast na brand

Met spoed naar de tandarts? Dat kan voortaan 24 uur per dag in Dordrecht

11 december Er is voortaan één plek waar mensen uit de Alblasserwaard en de Drechtsteden terecht kunnen voor spoedgevallen als ze ‘s avonds of in het weekend naar de tandarts moeten. Dental365 in Dordrecht is 24 uur per dag bereikbaar. Praktijken uit Gorinchem sluiten zich waarschijnlijk ook nog aan.