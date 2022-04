Zoektocht naar inzittenden van auto te water in Hoornaar na uren gestaakt

Luchtmacht­he­li stuift over water van broedge­bied in Altena

Niels van Pelt uit Almkerk kan er niet over uit: pal voor zijn ogen stuift een helikopter van de luchtmacht over een plasdrasgebied, midden in het broedseizoen. ,,Dat ze moeten oefenen snap ik, maar uitgerekend daar?’’

10 april