Zoek jouw foto uit de jaren 90

COLUMN De cultuur­straat in Gorinchem is niets meer dan een dooie cultuurcor­ri­dor

Zelfs in de nadagen van dit gemeentebestuur blijft het kneuteren en kleuteren met het cultuurbeleid. In het begin van deze raadsperiode had ik nog vertrouwen in de belofte dat de Nieuwe Doelen gered zou worden. Met veel bravoure werd aangekondigd dat er een cultuurstraat zou komen in de binnenstad. Een culturele as vanaf de schouwburg door de passage Botersteeg achter langs het museum naar de bibliotheek. Applaus!

7 november