Zoek de verschillen: Van hoogwater in 2021 naar laagwater nu

EVEN VRAGEN AAN In­loopspreek­uur over toekomst historisch pand het Arsenaal: ‘Iedereen wil er wel wat mee’

De toekomst van het Arsenaal is een onderwerp dat leeft in vestingstad Woudrichem. Voor de tweede keer is er volgende week een inloopspreekuur voor het spuien van ideeën. Georganiseerd door onderzoekers van Lysias Advies, onder wie adviseur Lisan Beune.

16 augustus