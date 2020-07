Zo ziet het OV er over een paar jaar uit in Altena, als het aan de gemeente ligt

Kermisfami­lie dolgeluk­kig want attracties kunnen tóch worden opgebouwd: ‘Het water stond aan de lippen’

29 juli Goed nieuws voor de 68 mensen tellende kermisfamilie Eckelboom: ze kunnen tóch hun attracties op gaan bouwen in West Betuwe. In razendsnel tempo zijn de papieren in orde gemaakt en heeft de familie de kermis ‘coronaproof’ gemaakt.