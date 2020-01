Zo’n 200 ideeën voor een duurzamer Altena: ‘Windmolens in de Noordwaard’

Vrijwel overal daalde het aantal au­to-inbraken, maar in Gorinchem nam het juist toe

21 januari In heel de regio daalde het aantal auto-inbraken in 2019, behalve in Gorinchem. Daar nam het aantal zelfs toe met ruim 37 procent. De politie waarschuwde hiervoor eerder in de Gildenwijk en de Haarwijk.