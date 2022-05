Zo herdenkt Rivierenland op 4 mei

Negen herdenkingen in Molenlanden

In de grote gemeente Molenlanden wordt op in totaal negen plaatsen een herdenking gehouden. In Schelluinen wordt om 19.30 uur verzameld in MFC de Commanderij. Daarna zullen de aanwezigen naar het monument aan de Berkenlaan gaan, waar de herdenking plaats zal vinden. In Giessenburg is van 19.15 tot 19.40 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk aan de Kerkweg. Aansluitend is er een herdenking bij het monument naast de kerk. In Arkel vindt vanaf 19.45 uur een herdenking plaats bij het Monument plein 983. In Groot-Ammers begint om 19.30 uur een stille tocht vanaf Zaal Mourik aan de Kerkstraat. De stoet wandelt vanaf daar naar het monument aan de Voorstraat, waar rond 19.45 de plechtigheden aanvangen.