Zie ginds komt de stoomboot! Wanneer en waar komt Sinterklaas aan in jouw woonplaats?

Zie ginds komt de stoomboot! Nog even en Sinterklaas zet weer voet op Hollandse bodem. Ook de regio Rivierenland laat hij uiteraard niet aan zich voorbij gaan. In onderstaand overzicht hebben we alle intochten op een rij gezet.

Gorinchem

De intocht vindt plaats op zaterdag 12 november, om 10.00 uur is de aftrap. De stoomboot meert aan in de Lingehaven op ’t Eind. Daarna gaat de stoet dwars door de binnenstad richting het Gorcums Museum. In de middag staan er bezoekjes aan de verschillende winkelcentra op de planning: Piazza, Nieuw Dalem en Hoog Dalem.

Hardinxveld-Giessendam

Sint komt op 19 november aan in Hardinxveld-Giessendam. Om precies te zijn: om 10.15 uur meert hij aan in Boven-Hardinxveld, bij de aanlegsteiger van Riveer. Een paar uur later doet hij ook Beneden-Hardinxveld aan, met de trein welteverstaan! Sint en pieten komen om 13.45 uur aan op station Beneden-Hardinxveld. Daarna wandelt het gezelschap via de Peulenstraat naar de Giessenhof.

Altena

Bekijk hieronder per woonplaats op welke datum, tijdstip en waar de Sint aankomt in de gemeente Altena.

Almkerk

In Almkerk staat de intocht van Sinterklaas gepland op zaterdag 19 november. Hij komt naar Golfpark Almkreek om 15.00 uur.

Andel

Intocht op zaterdag 19 november. Om 14.00 uur komt de Sint aan bij de aanlegsteiger van het strandje aan de Hoge Maasdijk in Andel. Vanaf daar maakt hij een rondje door het dorp, per koets. Bij VV Sparta 30 is een pietendisco.

Dussen

Sinterklaas logeert vanaf 19 november in Kasteel Dussen.

Eethen

De intocht in Eethen is op zaterdag 12 november.

Genderen

Sinterklaas doet op zaterdag 26 november Genderen aan. De intocht begint daar om 14.00 uur.

Giessen

In Giessen/Rijswijk komen Sint en zijn gevolg ’s avonds aan, om 18.00 uur. Dat gebeurt op het Parelplein te Rijswijk, waarna de club een rondrit maakt door Rijswijk en Giessen. Dat ritje eindigt bij het Brabantse Land voor een heuse pietendisco.

Volledig scherm Per boot, per trein of per fiets. Sinterklaas komt hoe dan ook aan! © ANP / ANP

Hank

De Sint komt op zaterdag 12 november aan in Hank, om 13.30 uur op het terrein van Janson Bridging, per boot. Daarna gaan de Sint en pieten in een optocht naar het Kerkplein in Hank, waar ze worden ontvangen met livemuziek.

Nieuwendijk

De Sint komt in Nieuwendijk aan op zaterdag 12 november, in de avond. Om 18.30 uur komt hij aan bij dorpshuis de Tavenu. Vanaf daar maakt hij een rondrit door het dorp, tot ongeveer 20.30 uur.

Werkendam

Op zaterdag 12 november is de Sinterklaasintocht op de kade aan de Beatrixhaven, bij Hoogendoorn Maritiem. Op de kade zijn allerlei activiteiten voor kinderen. Het is eerst verzamelen bij het Plein om 15.45 uur, de aankomst zelf is om 17.00 uur.

Wijk en Aalburg

In Wijk en Aalburg vindt de intocht plaats op zaterdag 19 november. De stoomboot komt aan bij de aanlegsteiger Wijkse Bol om 14.30 uur, waarna het gezelschap richting d’Alburcht gaat.

Woudrichem

In Woudrichem komt de Sint aan om 16.15 uur, in de Historische Haven. Daarnaast maakt hij een ritje door de vestingstad.

Molenlanden

Bekijk hieronder per woonplaats op welke datum, tijdstip en waar de Sint aankomt in de gemeente Molenlanden.

Bleskensgraaf

Sinterklaas en zijn pieten komen op zaterdag 19 november aan in Bleskensgraaf.

Volledig scherm Zie ginds komt de stoomboot! © ANP / ANP

Molenaarsgraaf & Brandwijk

Sinterklaas komt op zaterdag 19 november aan in Brandwijk, op het plein van het verenigingsgebouw van ‘De overstap’ aan de Kerkweg. Speeltuinvereniging De Schommel hoopt de Sint om 16.00 uur te kunnen verwelkomen. Ook rondom de intocht worden activiteiten georganiseerd. Zo kunnen jongere kinderen in het verenigingsgebouw ’s ochtends al spelletjes spelen. ’s Middags is daar voor de iets oudere kinderen een film te zien en ’s avonds is er voor bovenbouwkinderen een Sinterklaas en pieten-bingo.

Vijfheerenlanden

Bekijk hieronder per woonplaats op welke datum, tijdstip en waar de Sint aankomt in de gemeente Vijfheerenlanden.

Ameide

Sinterklaas en zijn pieten komen in Ameide aan op zaterdag 12 november, om 14.30 uur. Ze maken een rondrit door het stadje om vervolgens naar wijkcentrum Het Spant te gaan.

Hei- en Boeicop

In Hei- en Boeicop komt Sinterklaas aan op zaterdag 19 november.

Leerdam

Zaterdag 12 november zet de Sint voet aan wal in Leerdam.

Lexmond

Via een gloednieuwe treinverbinding tussen Madrid en Lexmond komt de Sint op zaterdag 12 november aan in het dorp om 14.30 uur ’s middags. Op het Weekmarktplein barst het feest los en daarna is er een fietstocht door Lexmond.

Meerkerk

Sinterklaas komt op 19 november om 13.00 uur Meerkerk binnenrijden op zijn schimmel. In de week voorafgaand aan de intocht volgt er meer informatie via de facebookpagina van de Ondernemers vereniging Meerkerk.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Jeffrey Groeneweg

Schoonrewoerd

De Sint doet ook Schoonrewoerd aan in het derde weekend van november. Op zaterdag de 19de komt de goedheiligman aan in de Koningin Julianastraat.

Tienhoven a/d Lek

Inwoners van Tienhoven aan de Lek kunnen de Sint op zaterdag 26 november aan zien komen, bij de Strook. Dat gebeurt om 13.00 uur.

Vianen

De Sint komt in Vianen aan op zaterdag 19 november. Hij is er om 11.30 uur.

West Betuwe

Bekijk hieronder per woonplaats op welke datum, tijdstip en waar de Sint aankomt in de gemeente West Betuwe.

Asperen

Sint-Nicolaas en zijn gevolg komen op zaterdag 19 november aan in Asperen. In het dorpshuis maken hij en de pieten er een gezellige middag van.

Herwijnen

In Herwijnen zit de Sint op 12 november klaar in Dorpshuis De Poort, voor een heuse ‘walkthrough’. Kinderen kunnen - op alfabetische volgorde van hun achternaam - langskomen in een van de tijdvakken tussen 13.00 en 16.00 uur. Eenmaal binnen kunnen ze met Sint en Piet op de foto en ligt er voor iedereen lekkers en een cadeautje klaar. Aan het einde van de middag lopen Sint en zijn gevolg nog even naar woonzorgcentrum Avondlicht om de bewoners daar een bezoekje te brengen.

Heukelum

De Sint en zijn pieten zetten op zaterdag 12 november voet aan wal in Heukelum. Dat doet de goedheiligman om 14.00 uur, aan de Loswal.

Haaften

Op zaterdag 19 november wordt Sinterklaas met zijn Pieten op ludieke wijze onthaald bij de entree van de Burcht van Haeften. Dat gebeurt omstreeks 14.00 uur onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Nieuw Leven Haaften.

Ontbreekt er informatie over een intocht, en zou u die informatie wel graag terugzien in dit overzicht? Stuur dan een e-mail naar rl.redactie@ad.nl.

