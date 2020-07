Zes gevonden bommen tot ontploffing gebracht in Altena

We gaan vanwege corona minder op vakantie, toch zijn dieren­asiels in de regio overvol

6:10 Door het coronavirus gaan we minder op vakantie, maar in de regionale dierenasiels is het net zo druk als andere jaren met gedumpte huisdieren. In sommige opvangcentra is het zelfs drukker dan ooit, en dan moet het hoogtepunt van de zomer nog komen.