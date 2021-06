Zeldzame ralreiger bezorgt vogelspotters in de Biesbosch een heus vakantiegevoel

Een ralreiger bezorgt met zijn onverwachte uitstapje naar de Biesbosch heel wat vogelaars een heus vakantiegevoel. ,,Bij het spotten van deze zeldzame vogel was ik in gedachte gelijk terug in de Dounadelta in Roemenië. Daar zag ik er talloze’’, zegt boswachter Thomas van der Es. ,,In de Biesbosch had ik hem nog niet eerder gezien.’’