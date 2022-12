Woudrichemseweg in Almkerk staat achter Oranje en vlagt volop

Van Oranjekoorts tijdens het WK is in Nederland geen sprake, nauwelijks lichte verhoging. Maar buurtvereniging Woudrichemseweg in Almkerk vormt een uitzondering en toont met een huis-aan-huis vlaggenactie al wekenlang aan achter Oranje te staan.

De straat is hiermee een eyecatcher in de regio, want oranjeversieringen zijn tijdens het huidige WK-voetbal in Qatar zeldzaam. De Woerkumseweg - zoals die in het streekdialect heet - wil echter ,,iets positiefs doen in deze tijd waar iedereen veel problemen heeft”, aldus mede-initiatiefnemer Kees Verlee.

Leuke energie

Hij weet wat feestvieren is, want hij is in Brabant ook bekend als feestzanger Johny Gold. Op zijn huis prijkt sinds het begin van het WK een metersgroot spandoek met de tekst ‘Woerkumseweg staat achter Oranje’. Verlee vertelt: ,,We hebben een actieve buurtvereniging en organiseren regelmatig wat. We zijn bij elkaar gaan zitten of we ook iets konden doen met het WK. Gewoon een beetje leuke energie om te laten zien dat we onze jongens steunen, los van de discussies over waar ze spelen. Het is vooral positief bedoeld.”

Kees Verlee heeft zijn contacten ingeschakeld om een unieke vlag te ontwerpen die bij alle 26 leden van de buurtvereniging aan de gevel wappert. ,,Iedereen doet mee. Alleen eentje nog niet, maar die zit in een zware verhuizing. Daar ga ik straks nog even langs, want hij is door alle drukte vergeten die vlag op te hangen.”

Positieve reacties

De bewoners van de Woudrichemseweg in Almkerk krijgen veel positieve reacties op hun actie, aldus Verlee. Wordt er ook gezamenlijk met de buurtbewoners naar de wedstrijd van zaterdag 3 december gekeken? ,,Nee, dat niet. En als je zoiets op straat wilt organiseren, heb je te maken met de regels voor een evenement. We laten het bij de versiering zoals die nu hangt.’’

,,Even was er nog het idee om ook een superlange sliert van die kleine vlaggetjes over de straat te spannen, maar dat werd toch te veel van het goede. Over anderhalve week moet het er weer af, want dan beginnen we aan de kerstversiering.”

