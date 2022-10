Woningen en begraafplaats op huidige plek Oranje Nassauschool in Veen

Op de plek waar nu nog de Oranje Nassauschool in Veen staat, komen woningen en een begraafplaats. De school, de naastgelegen gymzaal en de peuteropvang verhuizen naar een locatie in uitbreidingsplan De Eng. Dat heeft de gemeente vrijdagmiddag laten weten.

Altena is al een paar jaar aan de slag met de basisscholen in de gemeente. Sommige worden gerenoveerd, voor andere wordt nieuwbouw gepleegd. Voor het dorp Veen was het tot voor kort de bedoeling dat de Oranje Nassauschool zou worden gerenoveerd.

‘Op basis van financiële en onderwijskundige overwegingen is besloten de Oranje Nassauschool niet te renoveren, maar voor vervangende nieuwbouw te kiezen’, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. ‘Ook de naastgelegen gymzaal uit 1972 zal in de nieuwbouw worden geïntegreerd, evenals de peuterspeelzaal die momenteel ook al in de school is gehuisvest.’

Voor de nieuwbouw werden twee geschikte locaties in Veen tegen elkaar afgewogen: de huidige locatie aan de Hardenbergh en een nieuwbouwlocatie in het uitbreidingsplan De Eng. Die laatste locatie had de voorkeur van zowel de gemeente als de school zelf. Met name de veiligheidsaspecten hebben bij de overwegingen een belangrijke rol gespeeld, laat de gemeente weten.

Brede scholen

Aan de Hardenbergh komen op termijn woningen en een begraafplaats. Daarvoor moeten nog plannen worden ontwikkeld.

Altena is in de nabije toekomst al drie brede scholen rijker. Het gaat om uitbreiding en verbouwing voor school Het Baken en Trema Kinderopvang in Werkendam, nieuwbouw voor basisschool Henri Dunant en Trema Kinderopvang in Wijk en Aalburg en nieuwbouw voor Het Fundament en Camelot Kindercentrum in Genderen.

